شيفتشينكو يعود إلى الدوري الإيطالي من بوابة جنوى

أعلن نادي جنوى الإيطالي في بيان رسمي اليوم الأحد، تعيين الأوكراني أندريه شيفتشينكو البالغ 45 عاما مدربا للفريق حتى 30 يونيو عام 2024.

ويأتي تعيين شيفتشينكو، الحائز على الكرة الذهبية لعام 2004، خلفا للمدرب دافيد بالارديني الذي أقيل من منصبه أمس السبت.

ويحتل جنوى المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط.

وأعاد شيفتشينكو نشر "تغريدة" جنوى التي أعلنت عن استلامه مهام تدريب الفريق، وأرفقها بالقول "لنبدأ هذه المغامرة الجديدة معا لإعادة جنوى إلى مستواه التاريخي".

Iniziamo questa nuova avventura insieme per riportare il Genoa ai livelli della sua storia. 🔴🔵 @GenoaCFC@SerieA



Kicking off this new adventure to bring back Genoa to its great history. 🔴🔵 @GenoaCFC@SerieAhttps://t.co/1b2lWUhIcN — Andriy Shevchenko (@jksheva7) November 7, 2021

ويملك شيفتشينكو خبرات هائلة في "الكالتشيو"، بعدما لعب لميلان في حقبتين مختلفتين، الأولى بين عامي 1999 و2006، قبل العودة إليه معارا من تشيلسي بموسم 2008-2009، ولعب مع "الروسونيري" 322 مباراة، سجل خلالها 175 هدفا في جميع المسابقات.

ولا يشغل أسطورة الكرة الأوكرانية أي منصب حاليا، منذ رحيله عن تدريب منتخب بلاده في أغسطس، بعدما قاده لمدة 5 أعوام.

المصدر: rsport.ria.ru