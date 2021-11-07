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شيفتشينكو يعود إلى الدوري الإيطالي من بوابة جنوى

الرياضة

شيفتشينكو يعود إلى الدوري الإيطالي من بوابة جنوى
Reuters Gleb Garanich
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أعلن نادي جنوى الإيطالي في بيان رسمي اليوم الأحد، تعيين الأوكراني أندريه شيفتشينكو البالغ 45 عاما مدربا للفريق حتى 30 يونيو عام 2024.

ويأتي تعيين شيفتشينكو، الحائز على الكرة الذهبية لعام 2004، خلفا للمدرب دافيد بالارديني الذي أقيل من منصبه أمس السبت.

ويحتل جنوى المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط.

وأعاد شيفتشينكو نشر "تغريدة" جنوى التي أعلنت عن استلامه مهام تدريب الفريق، وأرفقها بالقول "لنبدأ هذه المغامرة الجديدة معا لإعادة جنوى إلى مستواه التاريخي".

ويملك شيفتشينكو خبرات هائلة في "الكالتشيو"، بعدما لعب لميلان في حقبتين مختلفتين، الأولى بين عامي 1999 و2006، قبل العودة إليه معارا من تشيلسي بموسم 2008-2009، ولعب مع "الروسونيري" 322 مباراة، سجل خلالها 175 هدفا في جميع المسابقات.

ولا يشغل أسطورة الكرة الأوكرانية أي منصب حاليا، منذ رحيله عن تدريب منتخب بلاده في أغسطس، بعدما قاده لمدة 5 أعوام.

المصدر: rsport.ria.ru

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