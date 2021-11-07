شيفتشينكو يعود إلى الدوري الإيطالي من بوابة جنوى
أعلن نادي جنوى الإيطالي في بيان رسمي اليوم الأحد، تعيين الأوكراني أندريه شيفتشينكو البالغ 45 عاما مدربا للفريق حتى 30 يونيو عام 2024.
ويأتي تعيين شيفتشينكو، الحائز على الكرة الذهبية لعام 2004، خلفا للمدرب دافيد بالارديني الذي أقيل من منصبه أمس السبت.
🔴🔵 Andriy #Shevchenko è il nuovo allenatore del Genoa. Benvenuto, mister!— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 7, 2021
🇺🇸🇬🇧 @jksheva7 is the new Genoa head coach.
🇺🇦 #Шевченко
📝 https://t.co/dYPIG2X5fppic.twitter.com/oxYMb2kcLc
ويحتل جنوى المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط.
وأعاد شيفتشينكو نشر "تغريدة" جنوى التي أعلنت عن استلامه مهام تدريب الفريق، وأرفقها بالقول "لنبدأ هذه المغامرة الجديدة معا لإعادة جنوى إلى مستواه التاريخي".
Iniziamo questa nuova avventura insieme per riportare il Genoa ai livelli della sua storia. 🔴🔵 @GenoaCFC@SerieA— Andriy Shevchenko (@jksheva7) November 7, 2021
Kicking off this new adventure to bring back Genoa to its great history. 🔴🔵 @GenoaCFC@SerieAhttps://t.co/1b2lWUhIcN
ويملك شيفتشينكو خبرات هائلة في "الكالتشيو"، بعدما لعب لميلان في حقبتين مختلفتين، الأولى بين عامي 1999 و2006، قبل العودة إليه معارا من تشيلسي بموسم 2008-2009، ولعب مع "الروسونيري" 322 مباراة، سجل خلالها 175 هدفا في جميع المسابقات.
ولا يشغل أسطورة الكرة الأوكرانية أي منصب حاليا، منذ رحيله عن تدريب منتخب بلاده في أغسطس، بعدما قاده لمدة 5 أعوام.
المصدر: rsport.ria.ru
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