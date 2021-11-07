برشلونة يتلقى ضربة جديدة ويعلن عن إصابة نجمه

كشف نادي برشلونة، اليوم الأحد، عن إصابة لاعب جديد من الفريق الأول تمنعه من المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وأكد برشلونة في بيان رسمي معاناة نيكو غونزاليس من إصابة بحمل زائد في عضلات الفخذ الأيسر، وهي الإصابة التي تسببت في استبداله أمام سيلتا فيغو أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من مسابقة الليغا.



وقال برشلونة، في بيان طبي: "يعاني نيكو غونزاليس من حمل زائد في عضلة المقرب للفخذ الأيسر، ولن ينضم إلى منتخب إسبانيا تحت 21 عاما".

وشارك نيكو غونزاليس مع برشلونة هذا الموسم في 13 مباراة بمختلف البطولات، ولم يحرز أي هدف حتى الآن، بينما قدم تمريرة حاسمة واحدة.

‼️ INJURY NEWS



First team player @ericgm3 has a right calf strain and won't be joining up with @SeFutbol. pic.twitter.com/dzOtT0wrsq — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 7, 2021

إقرأ المزيد

وعانى برشلونة مؤخرا من إصابات عديدة أبرزها للمهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، والجناح الإسباني أنسو فاتي، وزميله الفرنسي عثمان ديمبلي.

يذكر أن برشلونة تعادل، أمس السبت، مع سيلتا فيغو بنتيجة (3-3)، ليصبح البارسا في المركز التاسع بالليغا برصيد 17 نقطة، وله مباراة مؤجلة.

ويعاني برشلونة من تراجع على صعيد النتائج في الليغا هذا الموسم، حيث خاض 12 مباراة، فاز في 4 فقط، وتعادل في 5، بينما تلقى 3 هزائم.

المصدر: "وكالات"