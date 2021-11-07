وايلدر يتولى تدريب ميدلسبره الإنجليزي (صور)
أعلن نادي ميدلسبره المنافس في دوري القسم الثاني الإنجليزي لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الأحد أنه عين كريس وايلدر مدربا جديدا لفريقه خلفا لسلفه نيل وارنوك.
وكان وايلدر قاد شيفيلد يونايتد للعودة للدوري الإنجليزي الممتاز في 2019 لكنه ترك النادي بالتراضي في مارس الماضي عندما كان فريقه في ذيل الترتيب قبل أن يهبط للدرجة الأدنى في نهاية الموسم الأخير.
Watch our 🔟 minute interview with the new #Boro boss 🗣📹 #UTBhttps://t.co/CgnKtDA9f1— Middlesbrough FC (@Boro) November 7, 2021
ويملك وايلدر البالغ 54 عاما خبرة كبيرة في مجال التدريب بعد أن خاض أكثر من 1000 مباراة.
We're delighted to announce the appointment of Chris Wilder as our new manager 🔴⚪️— Middlesbrough FC (@Boro) November 7, 2021
Welcome to #Boro, Chris! 👋 #UTB
ويحتل ميدلسبره المركز الـ15 برصيد 22 نقطة من 17 مباراة.
وبسبب تراجع النتائج غادر وارنوك البالغ 72 عاما ميدلسبره بالتراضي أمس السبت.
#Boro have parted company with manager Neil Warnock by mutual consent— Middlesbrough FC (@Boro) November 6, 2021
Full statement 👇https://t.co/gM9IIBpDro
وكان وارنوك صاحب الخبرة الكبيرة انضم إلى ميدلسبره في يونيو 2020.
المصدر: رويترز
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