وايلدر يتولى تدريب ميدلسبره الإنجليزي (صور)

أعلن نادي ميدلسبره المنافس في دوري القسم الثاني الإنجليزي لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الأحد أنه عين كريس وايلدر مدربا جديدا لفريقه خلفا لسلفه نيل وارنوك.

وكان وايلدر قاد شيفيلد يونايتد‭ ‬للعودة للدوري الإنجليزي الممتاز في 2019 لكنه ترك النادي بالتراضي في مارس الماضي عندما كان فريقه في ذيل الترتيب قبل أن يهبط للدرجة الأدنى في نهاية الموسم الأخير.

ويملك وايلدر البالغ 54 عاما خبرة كبيرة في مجال التدريب بعد أن خاض أكثر من 1000 مباراة.

We're delighted to announce the appointment of Chris Wilder as our new manager 🔴⚪️



Welcome to #Boro, Chris! 👋 #UTB — Middlesbrough FC (@Boro) November 7, 2021

ويحتل ميدلسبره المركز الـ15 برصيد 22 نقطة من 17 مباراة.

وبسبب تراجع النتائج غادر وارنوك البالغ 72 عاما ميدلسبره بالتراضي أمس السبت.

#Boro have parted company with manager Neil Warnock by mutual consent



Full statement 👇https://t.co/gM9IIBpDro — Middlesbrough FC (@Boro) November 6, 2021

وكان وارنوك صاحب الخبرة الكبيرة انضم إلى ميدلسبره في يونيو 2020.

المصدر: رويترز