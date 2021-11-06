شاهد.. هدف قاتل يهدي يوفنتوس النقاط الثلاث أمام فيورنتينا (فيديو)
حقق يوفنتوس فوزا صعبا وثمينا على ضيفه فيورنتينا بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".
ويدين يوفنتوس بالفضل في الفوز لنجمه الكولومبي خوان كوادرادو الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء.
الدوري الايطالي : يوفنتوس 1 - 0 فيورنتينا | هدف كوادرادو— ليالي الابطال (@ggo_ll99) November 6, 2021
في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1
pic.twitter.com/snlLOGMOU6
وأكمل فيورنتينا المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ73 بعد طرد لاعبه الصربي نيكولا ميلنكوفيتش لنيله الإنذار الثاني.
La @juventusfc vince contro la @acffiorentina ✅— Lega Serie A (@SerieA) November 6, 2021
La partita termina 1️⃣-0️⃣, decisivo il gol di @Cuadrado! ⚽🔚🔥#JuveFiorentina#SerieATIM 💎 #WeAreCalciopic.twitter.com/WkJDAlDYXu
وبهذا الفوز، يرفع يوفنتوس رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد فيورنتينا عند 18 نقطة في المركز السابع، ورغم تساويهما بالنقاط على جدول ترتيب الدوري، يتفوق فيورنتينا على فريق "السيدة العجوز" بفارق الأهداف.
المصدر: RT
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