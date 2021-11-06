قائمة "الفراعنة".. عودة أفشة وشريف واستبعاد حامد وصبحي و"زيزو"

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش قائمة "الفراعنة" لخوض مباراتي أنغولا والغابون، ضمن الجولتين الأخيرتين للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأعاد كيروش، نجمي الأهلي، محمد شريف ومحمد مجدي "أفشة"، إلى صفوف "الفراعنة" بعدما استبعدهما من القائمة التي واجهت ليبيا مرتين في الفترة الدولية الماضية.

كما ضم المدرب البرتغالي لاعب وسط الزمالك، إمام عاشور، بينما استبعد زميليه طارق حامد، وأحمد سيد "زيزو"، بالإضافة إلى رمضان صبحي لاعب بيراميدز.

وشملت قائمة المنتخب المصري التي ضمت 26 لاعبا، كل من:

🔴 26 لاعبآ في معسكر المنتخب الوطنى إستعدادا لمباراتى أنجولا و الجابون فى الجولتين الخامسة و السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 🇪🇬 … ⬇️⬇️#EFApic.twitter.com/XNXHNJJ1AS — EFA.eg (@EFA) November 6, 2021

المصدر: الاتحاد المصري لكرة القدم