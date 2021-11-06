ضربة قاضية "غريبة" بعد 45 ثانية فقط.. وترشيحات بمنح جائزة "الأوسكار" للملاكم المهزوم (فيديو)

تغلب الملاكم الروسي عبد الكريم إديلوف على الغاني ريتشارد لارتي بالضربة القاضية بالنزال الذي جمعهما ضمن بطولة "أمسية الأساطير 7" التي أقيمت في غروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية.

وبعد 45 ثانية فقط على بداية النزال، سقط الملاكم الغاني أرضا بطريقة "غريبة"، ليعلن الحكم فوز الملاكم الروسي بالضربة القاضية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الضربة القاضية بكثير من الشك والسخرية.

На международном турнире по боксу «Вечер легенд-7» в Грозном чеченский спортсмен Абдулкерим Эдилов «бесконтактно» нокаутировал боксера Ричарда Ларти из Ганы. Эдилов почти не коснулся своего оппонента перед нокаутом, он ударил не сильно и в блок. pic.twitter.com/fahSxqtwg6 — Известия (@izvestia_ru) November 5, 2021

وكتب بعض المعلقين أن الملاكم الغاني يستحق جائزة "الأوسكار" لأفضل ممثل.

فيما كتب آخرون أنه واضح تماما الاتفاق بين الملاكمين على هذه النهاية، ولكن الملاكم الغاني بالغ بالسقوط لعدم وجود لكمة بالأساس.

Видео очень странного боя в Грозном. 🤔 На международном турнире по боксу «Вечер легенд-7» чеченский спортсмен Абдулкерим Эдилов нокаутировал боксера Ричарда Ларти из Ганы. Теперь африканскому бойцу просят дать «Оскар» за невероятно артистичное падение. 😂 pic.twitter.com/M7qQ5zCqIP — "Взрыв мозга" (@mozgolom72) November 5, 2021

وحتى مدرب المنتخب الغاني للملاكمة، أوفوري أساري، خرج عن صمته وقال: "أنا مستغرب جدا وحتى الآن لم أستوعب ماذا جرى، أنا أعرف لارتي ومستواه، ما حدث لا يمكن تفسيره".

«Я очень удивлен, просто не понимаю, как это произошло», — тренер нацсборной Ганы по боксу Офори Асаре рассказал нам о «бесконтактном» нокауте ганского спортсмена Ричарта Ларти на турнире в Грозном.



Напомним, что Ларти проиграл боксеру Абдулкериму Эдилову всего за 45 секунд. pic.twitter.com/aFBuJA0hKQ — Известия (@izvestia_ru) November 6, 2021

المصدر: وكالات