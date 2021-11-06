صورة مارادونا على قمصان نابولي الإيطالي في الذكرى الأولى لرحيله

أعلن نابولي الإيطالي أن صورة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا ستظهر على قمصان الفريق في مبارياته الثلاث المقبلة في الدوري، وذلك إحياء للذكرى السنوية الأولى لرحيله.

ونشر متصدر الدوري الإيطالي في حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي نسخة عن القميص الذي سيرتديه لاعبوه في مبارياته الثلاث المقبلة في "الكالتشيو" ضد فيرونا وإنتر ميلان ولاتسيو على الترتيب، وعليها صورة كبيرة للأسطورة في النصف السفلي الأمامي للقميص.

وكتب النادي على موقعه الرسمي: "بعد عام من وفاته، يكرم نابولي بذلك بطلا عظيما، ورمزا لحقبة وأيقونة لكرة قدم العالمية".

Napoli pay tribute to Diego Armando Maradona with a special shirt



💙 #ForzaNapoliSemprehttps://t.co/u4g8SPzTj4 — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) November 6, 2021

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ويدين نابولي لمارادونا بلقبيه الوحيدين اللذين أحرزهما في الدوري الإيطالي عامي 1987 و1990، وقد أطلق اسم الأرجنتيني على ملعبه بعد وفاته.

وتوفي مارادونا بطل مونديال 1986، الذي كان يعاني من مشاكل في الكلى والكبد وقصور في القلب وتدهور عصبي وإدمان على الكحول والمخدرات، بنوبة قلبية في الـ25 من نوفمبر 2020 عن عمر ناهز 60 عاما، وذلك بعد أسبوعين من إجراء عملية جراحية لورم دموي في الرأس.

وسيتم بيع القميص بثلاثة ألوان مختلفة بواقع 1926 قميصا من كل لون، وذلك في إشارة الى العام الذي تأسس فيه نابولي عام 1926.

وقال النادي إن "جزءا من العائدات سيستخدم في مبادرات خيرية".

وارتدى مارادونا ألوان نابولي بين عامي 1984 و1991، وأصبح معشوقا لدى سكان المدينة الجنوبية لدرجة أن أيا من اللاعبين الذين انضموا إلى الفريق بعد رحيله عنه، لم يرتد القميص رقم 10 الذي سحبه نابولي نهائيا عام 2000 تكريما للأسطورة.

المصدر: وكالات