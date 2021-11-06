ديربي مانشستر.. رونالدو يقود "الشياطين الحمر" ومحرز بديلا
أعلن أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لاستقبال غريمه مانشستر سيتي في الديربي اليوم السبت، على ملعب أولد ترافورد، بقمة الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويبحث اليونايتد عن مواصلة استفاقته بعد سقوطه المدوي أمام ليفربول بخماسية نظيفة، إذ تغلب في الجولة الماضية على توتنهام هوتسبير بثلاثية نظيفة خارج ميدانه.
أما مانشستر سيتي فيسعى لتعويض خسارته المفاجئة في الجولة الماضية على ملعبه أمام كريستال بالاس، بهدفين دون رد.
وفيما يلي تشكيل مانشستر يونايتد:
"دي خيا- ليندلوف- بايلي- ماجواير- رونالدو- جرينوود- فريد- فيرنانديز- شاو- وان بيساكا- ماكتوميناي".
🚨 𝑻𝑬𝑨𝑴 𝑵𝑬𝑾𝑺 🚨— Manchester United (@ManUtd) November 6, 2021
Introducing the Reds line-up for the Manchester derby ✊#MUFC | #MUNMCI
كما أعلن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، تشكيل فريقه، كالآتي:
"إديرسون- والكر- دياز- ستونز- كانسيلو- رودريجو- جوندوجان- بيرناردو- دي بروين- جيسوس- فودين".
Your derby day line-up! 🔵🔴— Manchester City (@ManCity) November 6, 2021
XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodrigo, Gundogan (C), Bernardo, De Bruyne, Jesus, Foden
SUBS | Steffen, Carson, Ake, Sterling, Grealish, Zinchenko, Fernandinho, Mahrez, Palmer#ManCity | @HaysTechnologypic.twitter.com/OmTbxgVcUq
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد السيتي في المركز الثالث بـ20 نقطة.
المصدر: twitter/ManCity
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