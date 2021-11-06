بعد خماسية الأهلي.. كارتيرون يطير إلى فرنسا والزمالك يوضح موقفه من المدرب

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك، السفر، لقضاء فترة إجازة قصيرة لزيارة أسرته، في ظل حصول الفريق على راحة لمدة 6 أيام.

وجاء قرار كارتيرون بسبب فترة التوقف الدولي التي سيخوض خلالها المنتخب المصري مباراتين أمام أنغولا والغابون في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.



ومن المقرر أن يعود كارتيرون إلى مصر قبل استئناف الفريق تدريباته بعد انتهاء فترة الراحة السلبية، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي يوم 19 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

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وعقب خسارة الفريق الأبيض أمام الأهلي بخماسية مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري، أمس الجمعة كشف حسين لبيب رئيس لجنة إدارة الزمالك، موقفه من استمرار الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون.

وقال لبيب خلال تصريحات عبر موقع الزمالك الرسمي: "اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك لديها كل الثقة والدعم في الجهاز الفني للفريق واللاعبين".

مضيفا: "الجهاز الفني واللاعبين قادرين على استعاده نغمة الانتصارات بإذن الله، رغم الخسارة في مباراة القمة بالدوري الممتاز".

وخاض الزمالك أول 3 جولات من سباق الدوري المحلي لهذا الموسم، حيث لعب 3 مواجهات أمام إنبي وطلائع الجيش والأهلي، وحقق الفوز خلال أول مواجهتين بهدفين دون رد.



المصدر: "وسائل إعلام مصرية"