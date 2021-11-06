مدرب إسبانيا يستغل نجم ريال مدريد للرد على منتقديه

أثار غياب لاعبي ريال مدريد عن تشكيلة المنتخب الإسباني الكثير من الجدل قبل أن يحسم المدرب لويس إنريكي الأمر بعد 7 أشهر، باستدعاء داني كارفاخال، نجم "المرينغي".

ووصف إنريكي حالة الجدل بأنها "مصطنعة"، بعد أن أظهر كل ثقته في كارفاخال، موضحا أنه دون إصابات فهو لاعب لا جدال عليه.

وقال لويس إنريكي بشكل قاطع، في محاولة لإسكات النقاشات التي ظلت تطارده، بسبب غياب لاعبي ريال مدريد عن القوائم التي يستدعيها منذ مارس الماضي: "لم تكن هناك قائمة واحدة، ووقت استدعائها كان كارفاخال في حالة جيدة".

🇪🇸🎙Luis Enrique in press conference



🗣:"If Carvajal had been injury free, he wouldn’t have missed any squad list. He’s returned to a good level and I’m happy for him”



🇪🇸Does this statement settle the debate amongst madridistas?#LLL

🧡🇪🇸⚽️pic.twitter.com/Fl2MCXXRnn — La Liga Lowdown 🧡🇪🇸⚽️ (@LaLigaLowdown) November 5, 2021

وتابع: "أنا سعيد للغاية برؤيته في مستواه مرة أخرى. لقد أجرى تغييرات في النظام الغذائي والمزيد من الأشياء التي ستساعده. لقد كان دائما لاعبا محترفا رائعا، ودائما كنا نتابع وضعه".

ومن جانبه، أكد كارفاخال، الظهير الأيمن لريال مدريد، أنه "سعيد وفخور ومتحمس" للعودة إلى قائمة المنتخب الإسباني التي قدمها لويس إنريكي مارتينيز لخوض مباراتي اليونان والسويد، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وعلى هذا النحو، يعود مدافع الريال البالغ 29 عاما إلى قائمة المنتخب الإسباني بعد عام وشهرين من آخر استدعاء له مع "لا روخا".

وكان آخر لقاء شارك فيه النجم، الذي تعرض للعديد من الإصابات خلال الفترة الأخيرة، مع المنتخب الإسباني في 3 سبتمبر 2020 أمام ألمانيا، في مدينة شتوتغارت، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل (1-1)، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

المصدر: "وكالات"