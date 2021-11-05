جورجينا تحتفي بجائزة رونالدو الجديدة على طريقتها الخاصة (فيديو وصور)

احتفت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز بتسلم صديقها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جائزة أفضل لاعب في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي عن شهر أكتوبر.

ونشرت جورجينا عبر خاصية "الستوري" بحسابها في "إنستغرام" يوم الجمعة، صورة لرونالدو مع الجائزة وأرفقتها بأربع قلوب حب حمراء كرموز تعبيرية "إيموشين".

وكان رونالدو قد نشر صورته مع الجائزة في وقت سابق اليوم وأرفقها بالقول: "شكرا لدعمكم".

وفي الـ2 من الشهر الجاري، أعلن الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد، حصول رونالدو على المركز الأول كأفضل لاعب في الفريق عن شهر أكتوبر الماضي بتصويت الجماهير بواقع 57 بالمئة، ليتفوق على زميليه، الحارس الإسباني ديفيد دي خيا الذي حل ثانيا (30 بالمئة)، وماركوس راشفورد الذي جاء في المركز الثالث (13 بالمئة).

Our magnificent number seven claimed 5️⃣7️⃣% of the vote 💪



👑 @Cristiano#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 2, 2021

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وجاء تتويج رونالدو بالجائزة، رغم تسجيله هدفين فقط خلال 5 مباريات على مدار شهر أكتوبر الماضي، حيث سجل في شباك أتلانتا الإيطالي بدوري أبطال أوروبا، وتوتنهام هوتسبير في "البريميرليغ"، فيما فشل في هز شباك إيفرتون وليستر سيتي وليفربول.

وهذه الجائزة الثانية على التوالي لرونالدو كأفضل لاعب في مانشستر يونايتد منذ عودته إلى "الشياطين الحمر" في سوق الانتقالات الصيفية الماضية قادما من يوفنتوس الإيطالي في شهر أغسطس، حيث سبق له التتويج بالجائزة عن شهر سبتمبر.

المصدر:georginagio /instagram/cristiano