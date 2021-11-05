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الأهلي يصعق الزمالك بثلاثة أهداف مبكرة في الديربي المصري (فيديو)

الرياضة

الأهلي يصعق الزمالك بثلاثة أهداف مبكرة في الديربي المصري (فيديو)
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يستضيف ملعب القاهرة الدولي في هذه الأثناء مواجهة الديربي المصري بين الغريمين الزمالك والأهلي في ختام منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتقدم الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة في أول 25 دقيقة من عمر اللقاء، سجلها كل من حارس الزمالك أبو جبل بالخطأ في مرماه والتونسي علي معلول من ركلة جزاء ومحمد شريف في الدقائق 16 و20 و25 على الترتيب.

ويتقاسم الزمالك والأهلي المركز الثاني برصيد 6 نقاط خلف المتصدر بيراميدز صاحب النقاط التسع.

المصدر: RT

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