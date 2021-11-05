الأهلي يصعق الزمالك بثلاثة أهداف مبكرة في الديربي المصري (فيديو)

يستضيف ملعب القاهرة الدولي في هذه الأثناء مواجهة الديربي المصري بين الغريمين الزمالك والأهلي في ختام منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتقدم الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة في أول 25 دقيقة من عمر اللقاء، سجلها كل من حارس الزمالك أبو جبل بالخطأ في مرماه والتونسي علي معلول من ركلة جزاء ومحمد شريف في الدقائق 16 و20 و25 على الترتيب.

🎥⚽️ الهدف الاول اليو ديانغ للنادي الاهلي



هدف روعة #الاهلي_الزمالك#الزمالك_الاهلي



pic.twitter.com/5u5pSheD8E — أخبار الكورة المصرية (@masrkora) November 5, 2021

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ويتقاسم الزمالك والأهلي المركز الثاني برصيد 6 نقاط خلف المتصدر بيراميدز صاحب النقاط التسع.

المصدر: RT