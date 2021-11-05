الأهلي يصعق الزمالك بثلاثة أهداف مبكرة في الديربي المصري (فيديو)
يستضيف ملعب القاهرة الدولي في هذه الأثناء مواجهة الديربي المصري بين الغريمين الزمالك والأهلي في ختام منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وتقدم الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة في أول 25 دقيقة من عمر اللقاء، سجلها كل من حارس الزمالك أبو جبل بالخطأ في مرماه والتونسي علي معلول من ركلة جزاء ومحمد شريف في الدقائق 16 و20 و25 على الترتيب.
🎥⚽️ الهدف الاول اليو ديانغ للنادي الاهلي— أخبار الكورة المصرية (@masrkora) November 5, 2021
هدف روعة #الاهلي_الزمالك#الزمالك_الاهلي
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علي معلول يسجل الثاني— ميديا كورة مصر 🇪🇬 (@koramasr1) November 5, 2021
تابع : @masrkora#الاهلي_الزمالك#الزمالك_الاهليpic.twitter.com/EjnkF8kIMF
حدثني عن جمال كورة القدم— ميديا كورة مصر 🇪🇬 (@koramasr1) November 5, 2021
احدثك عن اسيست عمرو السولية
تابع : @masrkora#الاهلي_الزمالك#الزمالك_الاهليpic.twitter.com/mrQ9EZNUmi
ويتقاسم الزمالك والأهلي المركز الثاني برصيد 6 نقاط خلف المتصدر بيراميدز صاحب النقاط التسع.
المصدر: RT
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