الجزائري إسماعيل بن ناصر يتوج بجائزة مع ميلان الإيطالي (فيديو)

توج الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر نجم ميلان الإيطالي البالغ 23 عاما بجائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر أكتوبر الماضي.

ونشر الحساب الرسمي للفريق الإيطالي العريق فيديو لمقتطفات من أجمل اللمسات الكوية للنجم الجزائري، وأرفقها بالقول: "أداء عظيم من محارب الصحراء في الشهر الماضي، إسماعيل بن ناصر يحصد جائزة أفضل لاعب عن شهر أكتوبر".

🔥 سُــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــة 🔥



أداء عظيم من محارب الصحراء في الشهر الماضي: @IsmaelBennacer يحصد جائزة لاعب الشهر المقدمة من @emirates عن شهر أكتوبر 🤩#ميلان_دائمًا 🔴⚫️ pic.twitter.com/cCRalr0DJt — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) November 5, 2021

المصدر: الحساب الرسمي لنادي ميلان الإيطالي