الجزائري إسماعيل بن ناصر يتوج بجائزة مع ميلان الإيطالي (فيديو)
AFP Marco BERTORELLO
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توج الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر نجم ميلان الإيطالي البالغ 23 عاما بجائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر أكتوبر الماضي.
ونشر الحساب الرسمي للفريق الإيطالي العريق فيديو لمقتطفات من أجمل اللمسات الكوية للنجم الجزائري، وأرفقها بالقول: "أداء عظيم من محارب الصحراء في الشهر الماضي، إسماعيل بن ناصر يحصد جائزة أفضل لاعب عن شهر أكتوبر".
🔥 سُــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــة 🔥— اي سي ميلان عربي (@acmilanar) November 5, 2021
أداء عظيم من محارب الصحراء في الشهر الماضي: @IsmaelBennacer يحصد جائزة لاعب الشهر المقدمة من @emirates عن شهر أكتوبر 🤩#ميلان_دائمًا 🔴⚫️ pic.twitter.com/cCRalr0DJt
المصدر: الحساب الرسمي لنادي ميلان الإيطالي
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