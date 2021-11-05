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برشلونة يعلن عن إصابة جديدة في صفوف لاعبيه

الرياضة

برشلونة يعلن عن إصابة جديدة في صفوف لاعبيه
AFP FRANCK FIFE
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أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي اليوم الجمعة، عن إصابة جديدة في صفوف الفريق الكتالوني عشية مواجهة سيلتا فيغو ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإسباني لكرة القدم غدا السبت.

وكشف النادي الكتالوني في بيان مقتضب نشره عبر حسابه في "تويتر"، عن إصابة حارس مرماه البرازيلي نوربيرتو نيتو بالحمى وتخلفه عن صفوف الفريق أمام سيلتا فيغو.

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وانضم الحارس البرازيلي إلى قائمة طويلة من الإصابات، أبرزهم الأمريكي سيرجينو ديست وجيرارد بيكيه والفرنسي عثمان ديمبلي والأرجنتيني سيرخيو أغويرو.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في جدول ترتيب "الليغا" برصيد 16 نقطة، وله مباراة مؤجلة، بينما يتواجد سيلتا فيغو في المركز الـ15 برصيد 11 نقطة.

المصدر: fcbarcelona_ara/twitter

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