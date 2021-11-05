بالصور.. ليونيل ميسي يطرح منزله للبيع بعد 7 أشهر فقط على شرائه

طرح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان منزله الفخم في ميامي الأمريكية للبيع بعد 7 أشهر فقط من شرائه، على الرغم من الشائعات التي تربطه بالانتقال للعب في إنتر ميامي.

وكان ميسي صريحا بشأن رغبته في العودة إلى كاتالونيا مع عائلته في المستقبل، فقد تحدث أيضا عن أحلامه باللعب في الولايات المتحدة.

في حين أن محاولة بيع منزله في ميامي قد تؤدي إلى بعض الشكوك حول هذه الخطة، لكن لا يزال الفائز بست مرات في الكرة الذهبية يمتلك عقارا في وسط مدينة بورش ديزاين تاور، والذي اشتراه عام 2019.

وتقع الشقة التي يحرص ميسي على بيعها في شاطئ صني آيلز بولاية فلوريدا، وتبعد حوالي 10 أميال عن واجهة ميامي البحرية الشهيرة عالميا.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية فإن المنزل مطروح للبيع مقابل 5.7 مليون جنيه إسترليني (7.8 مليون دولار) بعد سبعة أشهر من ملكية النجم الشهير، ويشمل الطابق التاسع بأكمله من المبنى.

ويحتوي المنزل على أربع غرف نوم وأربع حمامات موزعة ومساحة تراس إضافية تبلغ 2100 قدم مربع، ومبرد نبيذ بسعة 1000 زجاجة في مساحة داخلية تبلغ 511 مترا مربعا.

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كما يتضمن مسبحا في الهواء الطلق، وكذلك إطلالات بانورامية على المحيط الأطلسي.

قد تكون هذه أخبارا سيئة لأنصار نادي إنتر ميامي الذي يملكه نجم ريال مدريد السابق ديفيد بيكهام، الذي يأمل أن يتوجه ميسي إلى فلوريدا للعب قبل اعتزاله.

ووقع المهاجم الأرجنتيني عقدا لمدة عامين مع باريس سان جيرمان بعد رحيله العاطفي عن برشلونة في الصيف الفائت، والذي سيصل به إلى عيد ميلاده السادس والثلاثين.

المصدر: mirror