رياضي لبناني من ذوي الهمم: ما أحمل على قلبي إلا العلم اللبناني

حل الرياضي اللبناني ولاعب منتخب لبنان لسباق الكراسي المتحركة، حسن ضيا، ضيفا على برنامج ناس أونلاين مع الإعلامي أحمد الجمل وتحدث عن العقبات والصعوبات التي واجهها.

عبر الرياضي المحترف في سباق الدراجات لذوي الاحتياجات الخاصة عن ضعف الدعم المقدم له في لبنان بسبب الثورة والأزمات الاقتصادية المتعاقبة في البلاد.

ضيا أكد أيضا خلال اللقاء بأنه لن يلعب باسم أي دولة أخرى غير لبنان قائلا: "قد ما بقلك لبنان كان صعب الدعم بس إني أمثل منتخب غير لبنان مستحيل أعملها أشارك مع فرق زي أي رياضي لكن تمثيل منتخب فقط لبنان بلدي خلقت هناك ما أحمل على قلبي إلا العلم اللبناني"