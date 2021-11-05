بالفيديو.. تعليق مثير من إعلامي سعودي قبل قمة الزمالك والأهلي يتسبب في ضجة واسعة

أطلق الإعلامي السعودي وليد الفراج تصريحا مثيرا للجدل قبل لقاء القمة بالدوري المصري بين الزمالك وضيفه الأهلي اليوم الجمعة.

ووجه الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد" سؤالا للحكم السابق سمير محمود عثمان الحكم المصري حول جنسية الحكم الذي سيدير لقاء القمة بين الزمالك والأهلي .

وقال عثمان: "سيدير اللقاء حكم مصري" فرد الفراج قائلا: "إذن سيفوز الأهلي".

وأثارت تصريحات الإعلامي السعودي ضجة واسعة في الأوساط الكروية المصرية ونالت تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مشجعي جمهور القلعة الحمراء، الذي طالب الفراج بالاعتذار.

وأطلقت جماهير الأهلي وسما "هاشتاغ" #الفراج_ضحية_التدليس_الزمالكاوي .

وقام أحد جماهير الأهلي بإرسال فيديو مصور لبرنامج الفراج، موجها اللوم له، ومؤكدا أن فريقه يفوز سواء كان التحكيم مصريا أو أجنبيا، بجهود لاعبيه.

وجاء رد الفراج: "كل التقدير للأهلي المصري والزمالك، كانت فقط مداعبة بيني وبين سمير عثمان، ولم أكن متوقعا أن الأمر سيصير الأكثر تداولا في مصر اليوم".

وأضاف: "كانت مجرد مداعبة، لكن نسيت نفسي، وظننت أنني خارج الهواء".

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ويحل الأهلي ضيفا على الزمالك بستاد القاهرة مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري.



يذكر أن لجنة التحكيم في الاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت إسناد مهمة لقاء القمة إلى طاقم محلي يقوده الحكم محمد عادل.

المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي"