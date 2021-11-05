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لمواجهة السعودية في تصفيات كأس العالم.. أستراليا تستدعي لاعبين محليين

الرياضة

لمواجهة السعودية في تصفيات كأس العالم.. أستراليا تستدعي لاعبين محليين
AFP BRENTON EDWARDS
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استدعى جراهام أرنولد مدرب أستراليا الجناح المخضرم ماثيو ليكي ضمن أربعة لاعبين محليين لمواجهة السعودية في تصفيات المونديال في أول مباراة يخوضها المنتخب في بلاده في أكثر من عامين.

وجاء انضمام ليكي والمهاجمين جيمي مكلارين وأندرو نبوت إلى جانب رايان جرانت مدافع سيدني إف.سي في تشكيلة مكونة من 24 لاعبا لخوض المباراة يوم 11 نوفمبر الحالي.

وقال أرنولد في إفادة صحفية الجمعة إن توم روجيتش وآرون موي وآدم تاجرت لن ينضموا إلى التشكيلة "بسبب الإصابة أو الحجر الصحي".

وكان جياني ستنسنس المحترف في صفوف فايكينج النرويجي هو الوجه الجديد الوحيد في التشكيلة.

ولم تلعب أستراليا على أرضها منذ انتصارها 5-0 على نيبال في أكتوبر 2019 بسبب جائحة فيروس كورونا.

ورغم خوض 11 من 12 مباراة في التصفيات خارج أستراليا يعد المنتخب في موقف قوي للظهور في النهائيات للمرة الخامسة على التوالي.

وكانت اليابان أوقفت انتصارات أستراليا عند 11 مباراة متتالية عندما تغلبت عليها 2-1 الشهر الماضي ورغم ذلك تحتل أستراليا المركز الثاني في المجموعة متأخرة بثلاث نقاط عن السعودية.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات في قطر مباشرة.

وتلعب أستراليا ضد الصين في الشارقة بالإمارات في 16 نوفمبر.

المصدر: "رويترز"

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