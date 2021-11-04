روسيا تهزم إيران وتضرب موعدا مع البرتغال في نصف نهائي كأس القارات بكرة القدم الشاطئية (فيديو)

تغلب المنتخب الروسي على نظيره الإيراني بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لكأس القارات بكرة القدم الشاطئية.

وتربعت روسيا على صدارة المجموعة الثانية بثلاث انتصارات، حيث تغلبت على اليابان في الجولة الافتتاحية 7-6 بعد التمديد، وفي الجولة الثانية على الباراغوياي 8-7، قبل تحقيق الفوز الثالث على التوالي اليوم على حساب إيران.

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وسيواجه المنتخب الروسي في نصف نهائي البطولة نظيره البرتغالي وصيف المجموعة الأولى.

وفي المباراة الثانية ضمن المربع الذهبي، سيتقابل المنتخب السنغالي متصدر المجموعة الأولى مع نظيره الإيراني وصيف المجموعة الثانية.

وتستضيف مدينة دبي الإماراتية البطولة في الفترة بين 2 و6 نوفمبر الجاري.

يذكر أن روسيا توجت الصيف الفائت بكأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي استضافتها موسكو بعد فوزها في المباراة النهائية على اليابان بنتيجة 5-3.

المصدر: RT