الجزائري بونجاح يحطم رقما للإسباني راؤول غونزاليس ظل صامدا 9 أعوام (فيديو)

سجل الجزائري بغداد بونجاح نجم السد هدفا مبكرا في المباراة التي جمعت فريقه مع الدحيل أمس الأربعاء، في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري القطري لكرة القدم وانتهت بالتعادل 3-3.

وحسب صحيفة "إستاد الدوحة" القطرية، أصبح هدف بونجاح الأسرع في تاريخ مواجهات السد والدحيل بالدوري، بعد أن سجله عقب انطلاق صافرة بداية المباراة بثلاث دقائق و14 ثانية فقط.

وبهذا الهدف السريع، حطم بونجاح رقم محترف السد السابق، الإسباني راؤول غونزاليس الذي كان قد سجل قبل 9 أعوام تقريبا، "أسرع" هدف في مواجهات الناديين في الدوري بعد 3 دقائق و35 ثانية، وتحديدا في موسم 2012- 2013، وهو اللقاء الذي انتهى بفوز السد بثلاثية نظيفة أحرزها راؤول وإبراهيم ماجد وخلفان إبراهيم.

المصدر: صحيفة "إستاد الدوحة" القطرية