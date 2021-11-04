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"الفرعون" صلاح يتنافس مع رونالدو على جائزة جديدة في إنجلترا

الرياضة

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يخوض المصري محمد صلاح نجم ليفربول منافسة جديدة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، للظفر بجائزة الهدف الأجمل في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أكتوبر الماضي.

ورشح الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" لنيل الجائزة، هدفي صلاح في شباك كل من مانشستر سيتي وواتفورد، بالإضافة لـ6 أهداف أخرى، منها ثنائية لنجم ليستر سيتي، يوري تيليمنز، وهدف لكل من رونالدو نجم مانشستر يونايتد وزميله ماسون غرينوورد، وتشي آدامز لاعب ساوثهامبتون وكالوم ويلسون نجم نيوكاسل يونايتد.

المصدر: الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز

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