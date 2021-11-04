بلايلي يرفض طلب مدربه المغربي كرمى لعيون المنتخب الجزائري

رفض الدولي الجزائري يوسف بلايلي نجم نادي قطر القطري طلبا من مدربه المغربي يوسف سفري، ليكون جاهزا لمواكبة رحلة المنتخب الجزائري في تصفيات كأس العالم "قطر 2022".

وذكر موقع "لو كومييتيسيون" الجزائري الناطق بالفرنسية، أن بلايلي رفض طلب مدربه بالمشاركة في مباراة الفريق ضد السيلية اليوم الخميس ضمن الجولة التاسعة من الدوري القطري ولو حتى كبديل لمدة 20 دقيقة.

وحسب المصدر ذاته، يأتي رفض بلايلي المشاركة في المواجهة، ليكون جاهزا للعب رفقة المنتخب الجزائري، في مواجهتي جيبوتي وبوركينا فاسو تواليا الشهر الجاري ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم "قطر 2022" كونه لم يتعاف نهائيا من إصابته في ساقه اليسرى.

وبالفعل، غاب بلايلي عن التشكيلة التي أعلنها قطر لمواجهة السيلية.

📋 قائمة الملك القطراوي لمباراة اليوم أمام نادي السيلية:#الملك_القطراوي💛🖤 pic.twitter.com/hFt6ONviNg — Qatar SC | نادي قطر الرياضي (@QatarSportClub) November 4, 2021

وانتشرت مؤخرا صورة لبلايلي، وهو يضع ضمادة على ساقه اليسرى، أثناء احتفاله مع مواطنه محمد بن يطو بعيد ميلاده، رفقة بغداد بونجاح وجمال الدين بن العمري.

المصدر: awras.com