منع 3 مصارعين مغاربة من السفر إلى بطولة العالم في صربيا

منع اتحاد المصارعة المغربي ثلاثة مصارعين من السفر إلى صربيا لتمثيل المغرب في بطولة العالم تحت 23 عاما المقامة حاليا في صربيا، خوفا من تكرار سيناريو الهروب مرة أخرى.

وذكرت صفحة "مرصد الرياضة المغربية" في "فيسبوك"، أنه بعد هروب لاعبي فريق الجيش الملكي، مصطفى أفيراو وعبد العالي الفلاقي اللذان كان من المفترض أن يمثلا المغرب في فئة المصارعة الرومانية ضمن منافسات بطولة العالم للمصارعة لفئة أقل من 23 سنة المقامة في صربيا، حرم اتحاد المصارعة المغربي الثلاثي سفيان قابيل وعبد الواحد بدري وربيع ركاني المختصين في فئة المصارعة الحرة من الالتحاق والسفر إلى صربيا من أجل المشاركة خوفا من نفس المصير وستقتصر المشاركة المغربية على المصارعتين عتيقة العسلة وزينب حسون في منافسات النساء.

المصدر: صفحة "مرصد الرياضة المغربية"