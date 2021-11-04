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تعرف على الفرق الأربعة التي تأهلت مبكرا إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

الرياضة

تعرف على الفرق الأربعة التي تأهلت مبكرا إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)
Reuters
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أسدل الستار أمس الأربعاء عن الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي تمكنت فيها أربعة فرق من حجز تذكرة دور الـ16 من البطولة القارية العريقة.

والفرق المتأهلة مبكرا إلى دور الـ16 هي:

- ليفربول الإنجليزي عن المجموعة الثانية.

- أياكس أمستردام الهولندي عن المجموعة الثالثة.

- بايرن ميونخ الألماني عن المجموعة الخامسة.

- يوفنتوس الإيطالي عن المجموعة الثامنة.

ويتبقى 12 مقعدا شاغرا في الدور ثمن النهائي سيتم حسمها في الجولتين الأخيرتين من دور المجموعات.

وتمكنت الفرق الأربعة من ضمان التأهل بعد جمعها العلامة الكاملة، بواقع 12 نقطة بعد أربع انتصارات متتالية لكل منها.

نتائج الفرق المتأهلة في الجولة الرابعة وملخص مبارياتها:

- ليفربول يتفوق على أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين.

- بايرن ميونخ يقسو على بنفيكا بخماسية.

- يوفنتوس يتأهل إلى ثمن النهائي برباعية في شباك زينيت.

- أياكس يقلب الطاولة على دورتموند ويفوز عليه 3-1.

المصدر: RT

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