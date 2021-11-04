الروسي مدفيديف يصعد إلى ثالث أدوار بطولة باريس للتنس (فيديو)

تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى الدور الثالث من بطولة باريس الفرنسية للأساتذة بكرة المضرب بعد فوزه على البيلاروسي إيليا إيفاشكو بمجموعتين دون مقابل في الدور الثاني من المسابقة.

وتمكن مدفيديف من حسم المواجهة لمصلحته بمجموعتين نظيفيتين، بواقع: 7-5 و6-4 خلال ساعة واحدة و31 دقيقة.

Defending champion up & running 👊



🇷🇺 @DaniilMedwed beats Ivashka 7-5, 6-4 & will play Korda in the last 16 of the #RolexParisMasterspic.twitter.com/zWCimYMDYz — ATP Tour (@atptour) November 3, 2021

Putting on a late night show in Paris 🎭 #RolexParisMasterspic.twitter.com/Gsq0MGEZlz — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) November 3, 2021

وسيواجه مدفيديف في الدور المقبل الأمريكي سيباستيان كوردا الفائز بدوره على الكرواتي مارين سيليتش بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 6-2 و6-4.

6-2, 6-4 over Cilic 😯



Another impressive performance from 🇺🇸 @SebiKorda to reach the last 16 in Paris! #RolexParisMasterspic.twitter.com/OYSKP5lEfA — ATP Tour (@atptour) November 3, 2021

المصدر: sportbox.ru