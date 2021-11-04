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الروسي مدفيديف يصعد إلى ثالث أدوار بطولة باريس للتنس (فيديو)

الرياضة

الروسي مدفيديف يصعد إلى ثالث أدوار بطولة باريس للتنس (فيديو)
AFP Christophe ARCHAMBAULT
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تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى الدور الثالث من بطولة باريس الفرنسية للأساتذة بكرة المضرب بعد فوزه على البيلاروسي إيليا إيفاشكو بمجموعتين دون مقابل في الدور الثاني من المسابقة.

وتمكن مدفيديف من حسم المواجهة لمصلحته بمجموعتين نظيفيتين، بواقع: 7-5 و6-4 خلال ساعة واحدة و31 دقيقة.

وسيواجه مدفيديف في الدور المقبل الأمريكي سيباستيان كوردا الفائز بدوره على الكرواتي مارين سيليتش بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 6-2 و6-4.

المصدر: sportbox.ru

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