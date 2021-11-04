رسميا.. الاتحاد الإفريقي يعلن إقصاء بيارشارا التنزاني من الكونفدرالية وتأهل أهلي طرابلس

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الخميس، بيانا رسميا، يؤكد فيه استبعاد فريق بياشارا يونايتد التنزاني من كأس الكونفيدرالية 2021-2022 وفقا للمادة 16 من لوائح المسابقة.

وأضاف البيان: "لم يحضر بياشارا يونايتد مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفيدرالية ضد أهلي طرابلس الليبي التي كانت مقررة يوم 23 أكتوبر في ملعب شهداء بنينا في بنغازي".

وأتم البيان: "أهلي طرابلس (ليبيا) سينتقل الآن إلى الدور التمهيدي الثاني الإضافي ليلتقى استاد مالي (مالي)".

وعلى الرغم من فوز بيارشارا يونايتد التنزاني على حساب نظيره أهلي طرابلس في لقاء الذهاب بهدفين مقابل لا شيء، لم يحضر لخوض مواجهة الإياب، وهو ما اعتبره كاف انسحابا من المشاركة في البطولة الإفريقية.

وبهذا يتأهل أهلي طرابلس للدور 32 مكرر، ليواجه نظيره استاد مالي الذي يشارك في ذات الدور، بعد خروجه من منافسات دوري أبطال إفريقيا في دور 32.

وستواجه الفرق المتأهلة من دور الـ32 لمسابقة الكونفدرالية، في دور الـ32 مكرر المؤهل لدور المجموعات الفرق الخاسرة في دور الـ32 بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

المصدر: "وكالات"