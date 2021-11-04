غوارديولا مدرب سيتي يحتفي بلاعبه الاستثنائي

كال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي المديح للظهير الأيمن جواو كانسيلو بعد صناعته ثلاثة أهداف في الفوز 4-1 على كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.

وقال غوارديولا: "إنه يقدم أداء رائعا طيلة الموسم. بالتأكيد في بعض الأحيان يجب عليه تطوير إمكاناته.

وتابع: "لديه تقلباته لكنه يملك قدرة استثنائية على تقديم أداء جيد".

وصنع كانسيلو الهدف الأول لزميله فيل فودي ثم أرسل تمريرة عرضية متقنة ليعيد رياض محرز التقدم لصاحب الأرض في بداية الشوط الثاني بعد إدراك بروج التعادل.

وأهدى اللاعب البرتغالي زميله البديل غابرييل جيسوس هدفا في آخر لعبة من المباراة.

João Cancelo is the first defender to provide a hat-trick of assists in a single Champions League game since Achraf Hakimi vs Atlético Madrid in October 2018.



Trent was one away from doing the same against Atleti tonight. 😅 #UCLpic.twitter.com/CqEOS2NWZP — Squawka Football (@Squawka) November 3, 2021

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وانتزع سيتي صدارة المجموعة الأولى بتسع نقاط متقدما بنقطة واحدة على باريس سان جيرمان وأصبح بحاجة إلى نقطة واحدة لعبور دور المجموعات للمرة التاسعة على التوالي.

ومع اقتراب التأهل قال غوارديولا إنه يركز على مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

وأضاف المدرب الإسباني: "أعلم أن المباراة ضد يونايتد أهم شيء. سنحاول صناعة أجواء جيدة لكن لا يمكنكم تخيل مدى أهمية مباراة اليوم".

وأضاف: "قدمنا مباراتين رائعتين (ضد بروج) والآن سنفكر في يونايتد".

المصدر: "رويترز"