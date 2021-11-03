السد القطري يؤكد عدم التفريط بمدربه تشافي أثناء زيارة وفد من إدارة برشلونة إلى الدوحة

أكد المدير التنفيذي لنادي السد القطري، تركي العلي، أن النادي لا يزال متمسكا بمدربه الإسباني تشافي هيرنانديز، في خضم زيارة وفد من إدارة برشلونة إلى الدوحة للتفاوض على ضم المدرب.

ويضم وفد إدارة برشلونة الذي حط في العاصمة القطرية مساء اليوم، نائب الرئيس رافا يوستي والمدير الرياضي ماتيو أليماني، في مسعى للتفاوض على التعاقد مع تشافي مدربا للفريق الكتالوني خلفا للهولندي المقال رونالد كومان.

تركي العلي : موقف النادي واضح من البداية، فنحن متمسكون بمدربنا تشافي ولا يمكننا أن نفرط به في هذا الوقت الحساس من الموسم.#السد#قطر — 🏆 #76 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) November 3, 2021

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وخلال حضور الوفد الإسباني مباراة السد والدحيل في الدوحة، نقل حساب السد في "تويتر" عن العلي قوله إن "موقف النادي واضح من البداية، فنحن متمسكون بمدربنا تشافي ولا يمكننا أن نفرط به في هذا الوقت الحساس من الموسم".

وأكد: "نرحب بزيارة الوفد الإداري من نادي برشلونة الإسباني وهي محل تقدير واحترام".

من جهته، قال يوستي لصحافيين متواجدين في ملعب المباراة الأربعاء إن عدم حضور رئيس النادي خوان لابورتا إلى الدوحة "لا تمثل مشكلة لنادي السد" واصفا العلاقة بـ"الممتازة"، ومشيدا بحرص إدارة السد على استقبال وفد برشلونة في مطار حمد الدولي.

ولفت يوستي إلى أن "اجتماعا سيعقد مع إدارة نادي السد بعد انتهاء المباراة مع الدحيل، على أن يستكمل البحث في اجتماع آخر صباح الغد".

ونشأ تشافي في صفوف برشلونة منذ صغره وحمل ألوانه في 17 موسما في أكثر من 750 مباراة، قبل الذهاب إلى قطر عام 2015.

وبعد أن حمل ألوان السد كلاعب لمدة أربعة مواسم، أشرف تشافي على تدريبه وقاده إلى لقب الدوري الموسم الماضي ولقب كأس الأمير في آخر عامين.

المصدر: "أ ف ب"