في سابقة تاريخية.. طاقم تحكيم نسائي يقود مباراة في الدوري الأردني بكرة القدم للرجال (فيديو وصور)

أدار طاقم تحكيم نسائي مباراة فريقي سحاب والبقعة أمس الثلاثاء، في ختام الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الأردني للرجال، في سابقة تاريخية في ملاعب كرة القدم الأردنية.

وساعد الحكم الدولي إسراء مبيضين في إدارة اللقاء كل من صابرين العبادي وإسلام العبادي وحنين مراد، إلى جانب الحكميين الإضافيين بكر هباهبة ومحمد الزامل.

حكماتنا الوطنيات يحققن اليوم إنجازاً جديداً بإدارة مباراة في الدوري الأردني للمحترفين لأول مرة في التاريخ. فخورة بكن يا #نشمياتpic.twitter.com/QZ9kEU3FBQ — Samar Nassar (@Samarnnassar) November 2, 2021

وقام الاتحاد الأردني بمنح الطاقم النسائي، فرصة إدارة مباراة في دوري الرجال، لتأكيد ثقته واعتزازه بالحكمات الأردنيات.

وجاء قرار الموافقة على إدارة إسراء مبيضين لهذه المواجهة، على اعتبار أنها خارج الحسابات، حيث ضمن سحاب بقاءه رسميا في دوري الأضواء، أما البقعة كان أول الهابطين لمصاف أندية الدرجة الأولى.

طاقم تحكيم نسوي يقود مباراة بالدوري الأردني للمحترفين للمرة الأولى



التفاصيل: https://t.co/jKpbFLKfVO#الدوري_الأردني_للمحترفين#jordanproleaguepic.twitter.com/oJyKILX5sD — Jordan FA - الاتحاد الأردني لكرة القدم (@JordanFA) November 2, 2021

يذكر أن المباراة انتهت لمصلحة فريق سحاب بنتيجة 4-1، ليحافظ الفريق على المركز التاسع برصيد 25 نقطة متأخرا بفارق الأهداف عن شباب العقبة الذي يأتي ثامنا، فيما أنهى البقعة مشواره في المسابقة بالمركز الأخير وبرصيد نقطة يتيمة.

للمرة الأولى في كرة القدم الأردنية... طاقم تحكيم نسوي يدير مباراة البقعة وسحاب بقيادة الحكم الدولي #اسراء_مبيضين#الأردن#الرياضية_الأردنيةpic.twitter.com/KeFW1RZhl2 — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) November 2, 2021

الطاقم التحكيمي النسوي بقيادة إسراء مبيضين في مباراة سحاب و البقعة!#الأردنpic.twitter.com/jf7VDN5iLa — General Inspector (@GeneralInspect2) November 2, 2021

وكان فريق البقعة قد هبط رسميا قبل 3 جولات إلى مصاف أندية الدرجة الأولى، ويعتبر أقل فريق يحصد نقاط في تاريخ البطولة.

ولم يحقق فريق البقعة أي فوز له في المسابقة، وحصل على النقطة الوحيدة بتعادله مع شباب الأردن 1-1 في الجولة 15 من المسابقة.

المصدر: الاتحاد الأردني لكرة القدم