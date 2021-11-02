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التشكيلة الأساسية لمواجهة برشلونة ودينامو كييف في دوري أبطال أوروبا

الرياضة

التشكيلة الأساسية لمواجهة برشلونة ودينامو كييف في دوري أبطال أوروبا
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يستضيف الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية اليوم الثلاثاء، المباراة المرتقبة بين فريق دينامو كييف وضيفه برشلونة الإسباني ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

واختار سيرجي بارخوان المدرب المؤقت لبرشلونة التشكيلة التالية لفريقه لمواجهة مضيفه الأوكراني:

بينما سيبدأ الروماني ميرسيا لوشيسكو مدرب دينامو كييف بالتشكيلة التالية لمواجهة ضيفه الكتالوني:

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، خلف بايرن ميونخ صاحب الصدارة بـ9 نقاط، وبنفيكا الوصيف بـ4 نقاط، فيما يقبع دينامو كييف في قاع الترتيب برصيد نقطة يتيمة.

المصدر: RT

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