الروسي خاتشانوف يصعد إلى الدور الثاني لبطولة باريس للتنس

تأهل الروسي كارين خاتشانوف إلى الدور الثاني من بطولة باريس الفرنسية للأساتذة بكرة المضرب، بعد فوزه اليوم الثلاثاء على السويدي ميكايل يومير بمجموعتين دون مقابل.

وتمكن خاتشانوف من حسم المباراة لمصلحته بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-4 و7-5، خلال ساعة واحدة و49 دقيقة.

Karen ❤ Paris



2018 champion @karenkhachanov saves *five* set points in the second set and gets it done in straights vs Ymer, 6-4 7-5#RolexParisMasterspic.twitter.com/cIsE8dMBG3 — Tennis TV (@TennisTV) November 2, 2021

وسيواجه خاتشانوف في الدور الثاني الفائز من مواجهة البلغاري غريغور ديميتروف والفرنسي ريتشارد غاسكيه.

Up and running 🏃‍♂️



2018 champion @karenkhachanov passes his opening round test against Ymer 6-4, 7-5#RolexParisMasterspic.twitter.com/M0Fem2OfJh — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) November 2, 2021

يذكر أن خاتشانوف البالغ 25 عاما أحرز لقب بطولة باريس للماسترز عام 2018، حين تغلب على النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش في النهائي بمجموعتين دون مقابل.

المصدر: news.sportbox.ru