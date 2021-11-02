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الروسي خاتشانوف يصعد إلى الدور الثاني لبطولة باريس للتنس

الرياضة

الروسي خاتشانوف يصعد إلى الدور الثاني لبطولة باريس للتنس
Sputnik Алексей Филиппов
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تأهل الروسي كارين خاتشانوف إلى الدور الثاني من بطولة باريس الفرنسية للأساتذة بكرة المضرب، بعد فوزه اليوم الثلاثاء على السويدي ميكايل يومير بمجموعتين دون مقابل.

وتمكن خاتشانوف من حسم المباراة لمصلحته بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-4 و7-5، خلال ساعة واحدة و49 دقيقة.

وسيواجه خاتشانوف في الدور الثاني الفائز من مواجهة البلغاري غريغور ديميتروف والفرنسي ريتشارد غاسكيه.

يذكر أن خاتشانوف البالغ 25 عاما أحرز لقب بطولة باريس للماسترز عام 2018، حين تغلب على النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش في النهائي بمجموعتين دون مقابل.

المصدر: news.sportbox.ru

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