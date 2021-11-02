مدرب يصاب بطلق ناري خلال شجار بين مشجعين أثناء مباراة (فيديو)

شهدت مباراة بدوري الدرجة الثالثة الأرجنتيني لكرة القدم حدثا مؤسفا، بتعرض أحد المدربين لرصاصة مسدس بكتفه في أثناء المباراة.

وفي تفاصيل الحادثة، وفي الدقيقة الـ79 من عمر المباراة التي كانت تجمع فريق "أوراكان لاس إيراس" وضيفه "فيرو جينيرال بيكو"، عندما كانت النتيجة تشير لتقدم أصحاب الأرض بنتيجة 3-1، تطور خلاف بين مشجعي الفريقين على المدرجات إلى إطلاق الرصاص الذي سمع في أرجاء الملعب، ليهرع كل من على أرضية الملعب للهروب، قبل أن يتعرض مدرب الضيوف، ماوريسيو روميرو لرصاصة طائشة بالكتف.

وتم إسعاف المدرب المصاب مباشرة إلى المشفى.

🔫 В тренера выстрелили прямо во время матча. Жуткое видео из Аргентины



Матч третьего дивизиона между командами «Уракан Лас Эрас» и «Ферро» прервали на 79-й минуте из-за болельщиков:https://t.co/tuE96rLqIk



📹 SNTV/Canal 3 – Television Publica Pampeana pic.twitter.com/4Nl2aSfLl9 — Матч ТВ (@MatchTV) November 2, 2021

وذكرت التقارير أن صحة روميرو مستقرة في المشفى ولا يوجد خطر على حياته.

المصدر: championat.com