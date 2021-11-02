بعد معاناته من مشاكل في القلب.. أغويرو يبعث رسالة لمحبيه

أكد مهاجم برشلونة، الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، الذي سيغيب لمدة ثلاثة أشهر، بسبب عدم انتظام في ضربات القلب، أنه بخير وبشجاعة كبيرة لمواجهة فترة التعافي.

وصرح أغويرو على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "أنا بخير وبشجاعة كبيرة لمواجهة فترة التعافي".

وتابع: "أود أن أشكركم جميعا على العديد من رسائل الدعم والمودة التي جعلت قلبي اليوم أقوى".

Estoy bien y con mucho ánimo para afrontar el proceso de recuperación. Quiero agradecerles a todos por tantísimos mensajes de apoyo y de cariño que hacen que mi corazón sea hoy más fuerte 💙 ❤️ https://t.co/fR0pHz1pA7 — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 1, 2021

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وأعلن نادي برشلونة في بيان رسمي الاثنين، أن مهاجمه الأرجنتيني سيغيب عن الملاعب لثلاثة أشهر على أقل تقدير بسبب مشكلة في عضلة القلب.

ونقل أغويرو إلى المستشفى السبت بعدما واجه مشاكل في التنفس خلال المباراة التي تعادل فيها برشلونة على أرضه مع ألافيس بهدف لكل فريق.

المصدر: twitter/aguerosergiokun