مهاجم الأهلي يزاحم هدافي العالم في قائمة الأفضل.. ويتفوق على صلاح

جاء اسم مهاجم نادي الأهلي والمنتخب المصري، محمد شريف، ضمن قائمة أفضل هدافي العالم 2021 ، بحسب الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم.

ونشر الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء قائمة أفضل هدافي العالم في عام 2021 من حيث عدد الأهداف الدولية مع الأندية والمنتخبات.

وتفوق شريف على مواطنه محمد صلاح، المحترف في ليفربول الإنجليزي، من حيث الأهداف الدولية، بعدما جاء في المرتبة 18 بـ10 أهداف، بواقع 7 مع ناديه و3 مع منتخب مصر، متساويا مع كيليان مبابي، نجم المنتخب الفرنسي وباريس سان جيرمان، بينما حل صلاح في المرتبة 20، عقب تسجيله نفس الرصيد من الأهداف بواقع 8 مع ليفربول و2 مع المنتخب.

من جهة أخرى حل شريف في المركز 28 بقائمة هدافي العالم من حيث العدد الكلي للأهداف، بعدما سجل 29 هدفا في عام 2021 مع ناديه ومنتخب مصر، في الفترة من يناير وحتى نهاية أكتوبر.

فيما جاء صلاح، في المركز الـ18 برصيد 32 هدفا.

وتصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، صدارة الترتيب بـ56 هدفا، تلاه إيرلينغ هالاند، لاعب بروسيا دورتموند (43)، ثم كرستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد (40)، والأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان)، والسوداني محمد عبد الرحمن (الهلال) بنفس رصيد البرتغالي رونالدو.

المصدر: "وكالات"