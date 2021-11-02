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الفرنسي بير غير مهتم بعدم مشاركة غير المطعمين في أستراليا المفتوحة

الرياضة

الفرنسي بير غير مهتم بعدم مشاركة غير المطعمين في أستراليا المفتوحة
Reuters Jayne Kamin-Oncea
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قال الفرنسي بنوا بير المصنف 47 عالميا إنه لا يهتم إذا لم يتمكن اللاعبون غير المطعمين من المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وأكد أن هذا الأمر قد يصب في مصلحته.

ولا يزال الاتحاد الأسترالي للتنس يتفاوض مع مسؤولين في الحكومة حول القواعد التي ستحكم دخول اللاعبين إلى أستراليا، لكن يلوح في الأفق منع أي لاعب لم يحصل على اللقاح ضد كوفيد-19.

ورغم أن الحكومة الأسترالية الاتحادية قالت إنه يمكن للاعب دخول أستراليا إذا حصل على استثناء وخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوما، قالت ولاية فيكتوريا منذ أيام إنها لن تتقدم بأي طلب استثناء لدخول أي شخص إلا إذا حصل على جرعتي اللقاح.

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وقال بير، الذي خضع للحجر الصحي لمدة أسبوعين قبل المشاركة في نسخة 2021 في ملبورن، إنه غير مهتم بهذا الأمر.

وأضاف للصحفيين بعد الخسارة في الدور الأول لبطولة باريس للأساتذة الاثنين: "لا يوجد حجر صحي مجددا في ملبورن إذا كنت قد حصلت على اللقاح. بالنسبة لغير الحاصلين على التطعيم فأنا غير مهتم بهم. إذا لم يشاركوا فهذا جيد بالنسبة لي".

وتابع: "أنا لا أهتم باللاعبين الآخرين. أنا متحمس لقضاء موسم رائع العام المقبل... هذه ليست مشكلتي. يجب الحصول على التطعيم لدخول أستراليا. أنا حصلت على التطعيم وأتطلع للعب هناك".

ورفض الصربي نوفاك دجوكوفيتش، حامل اللقب، والروسي دانييل مدفيديف، بطل أمريكا المفتوحة، الكشف عن حصولهما على التطعيم، لتحوم شكوك حول مشاركة كل منهما في أولى البطولات الأربع الكبرى في العام الجديد.

المصدر: "رويترز"

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