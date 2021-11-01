نزال فريد من نوعه بين مقاتل ومقاتلة في بطولة للفنون القتالية المختلطة.. فلمن الغلبة؟ (فيديو)
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شهدت بطولة MMA-VIP للفنون القتالية المختلطة التي أقيمت في بولندا نزالين غريبين حيث دخل إلى الحلبة على غير المعتاد في كل نزال مقاتل ومقاتلة.
وجمع النزال الأول المقاتل بيتر ليسوفسكي والمقاتلة أولا سيكاتش، فيما جمع النزال الثاني بين ميخائيل بشيبيلوفيتش وفيكتوريا دامجالسكا.
وانتهى النزالان لمصلحة المقاتلين الرجال.
October 29, 2021
... pic.twitter.com/8SkhyR0psV— Matysek (@Matysek88) October 29, 2021
وتعرض النزالان لانتقادات واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب التفاوت البديهي في القوة العضلية بين الجنسين وأرجع العديد من المتابعين أسباب عقد هكذا نزالات لجشع المنظمين وتفكيرهم فقط بجني الأموال وخصوصا بعد الأداء الباهت في النزالين.
المصدر: eurosport.ru
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