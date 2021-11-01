زفيريف يحرز لقب بطولة فيينا للتنس على حساب تيافوي (فيديو)

توج الألماني ألكسندر زفيريف بخامس لقب له في عام 2021، بعد الفوز على الأمريكي فرانسيس تيافوي في نهائي بطولة فيينا لكرة المضرب أمس الأحد.

وحسم زفيريف المواجهة على حساب خصمه الأمريكي بجموعتين نظيفتين، بواقع: 7-5 و6-4، خلال ساعة واحدة و35 دقيقة.

High five ✋@AlexZverev ties Casper Ruud for most ATP Tour titles won this season with his fifth crown 🏆



🎥: @TennisTV | @AlexZverev | #ErsteBankOpenpic.twitter.com/9q20MKeK5I — ATP Tour (@atptour) October 31, 2021

وهذا اللقب هو الـ18 في مسيرة زفيريف الاحترافية والخامس له في عام 2021 بعد ألقاب سينسيناتي الأمريكية ومدريد الإسبانية ودورة الألعاب الأولمبية في طوكيو وأكابولكو المكسيكية.

المصدر: rsport.ria.ru