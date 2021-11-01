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زفيريف يحرز لقب بطولة فيينا للتنس على حساب تيافوي (فيديو)

الرياضة

زفيريف يحرز لقب بطولة فيينا للتنس على حساب تيافوي (فيديو)
Reuters Lisi Niesner
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توج الألماني ألكسندر زفيريف بخامس لقب له في عام 2021، بعد الفوز على الأمريكي فرانسيس تيافوي في نهائي بطولة فيينا لكرة المضرب أمس الأحد.

وحسم زفيريف المواجهة على حساب خصمه الأمريكي بجموعتين نظيفتين، بواقع: 7-5 و6-4، خلال ساعة واحدة و35 دقيقة.

وهذا اللقب هو الـ18 في مسيرة زفيريف الاحترافية والخامس له في عام 2021 بعد ألقاب سينسيناتي الأمريكية ومدريد الإسبانية ودورة الألعاب الأولمبية في طوكيو وأكابولكو المكسيكية.

المصدر: rsport.ria.ru

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