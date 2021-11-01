ميلان يحطم سلسلة مورينيو التاريخية في الدوري الإيطالي

ذكر موقع "فوتبول إيطاليا"، أن خسارة روما أمام ضيفه ميلان 1-2 ضمن منافسات الجولة 11، كانت أول هزيمة على الإطلاق للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على أرضه بالدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأضاف الموقع أن مورينيو خلال مسيرته في "الكالتشيو" مع أندية إنتر ميلان ورما، لم يخسر على أرضه في 43 مباراة، لينجح ميلان في إنهاء سلسلة مورينيو القياسية بالدوري الإيطالي.

Jose Mourinho refused to answer questions from the media or mention the refereeing after Roma’s defeat to Milan, as otherwise ‘I won’t be on the touchline next week’ due to a ban https://t.co/gSX2jMiBoP#ASRoma#ACMilan#RomaMilan#SerieA#SerieATIM#Calcio — footballitalia (@footballitalia) October 31, 2021

كما أن الهزيمة أيضا أنهت سلسلة اللاهزيمة لروما على أرضه بالدوري منذ مارس 2021.

10/11 - AC Milan have become the 4th team in Serie A history to win 10 of the first 11 games of the season, after Roma, Juventus (twice) and Napoli (twice). Frenzied.#RomaMilanpic.twitter.com/MlztrrPQdx — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) October 31, 2021

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ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ميلان أصبح رابع فريق في تاريخ الدوري الإيطالي، يحقق الفوز في 10 من أول 11 مباراة بمسابقة الدوري، بعد روما ويوفنتوس (مرتين) ونابولي (مرتين).



ورفع ميلان رصيد إلى 31 نقطة في صدارة الترتيب، بالتساوي مع نابولي، الذي يتفوق بفارق الأهداف.

المصدر: twitter/OptaPaolo