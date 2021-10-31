ماكغريغور يعلن عن "أعظم عودة في تاريخ الرياضة"

أعلن المقاتل الإيرلندي الشهير، كونور ماكغريغور، البطل السابق لاتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA" في وزنين مختلفين، عن "أعظم عودة في تاريخ الرياضة".

ونشر ماكغريغور مقطع فيديو عبر حسابه في تطبيق "إنستغرام" مرفقا بـ"تدوينة" جاء فيها: "مرة أخرى أرتدي القفازات. ما هذه المتعة! هيا يا فريق. كما قال صديقي العزيز أرنولد شوارزنيغر، "لقد عدت". عدت بقوة مضاعفة. شكرا لجميع أطبائي وفريقي على مساعدتي في الوقوف على قدمي بسرعة كبيرة بعد العملية!"، ودعا الجميع الاستعداد لـ"أكبر عودة في تاريخ الرياضة".

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وأصيب كونور ماكغريغور (33 عاما) بكسر في ساقه اليسرى في الثواني الأخيرة من زمن الجولة الأولى لنزاله "الثأري" الثالث، أمام داستن بوارييه، الذي جمعهما يوم الأحد 11 يونيو 2021، في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية، وذلك ضمن بطولة "264 UFC" للفنون القتالية المختلطة، ولم يتمكن الإيرلندي الوقوف على قدمه بعد الإصابة، ليعلن الحكم هزيمته بالضربة الفنية القاضية.

المصدر: وكالات