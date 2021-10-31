سيميوني يعترف بأن أتلتيكو مدريد يمر ببعض الصعوبات

اعترف المدرب الأرجنتيني، دييغو سيميوني، بأن فريقه أتلتيكو مدريد يواجه بعض الصعوبات في حملة الدفاع عن لقب الدوري الاسباني.

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي عقده عشية مواجهة ريال بيتيس المقررة في وقت لاحق اليوم الأحد، لحساب المرحلة الـ12 من الدوري الإسباني: "نعم، نمر ببعض الصعوبات، أعتقد أنها مرحلة تمر بها جميع الفرق، والعمل الجاد وتقوية أنفسنا كفريق هي الطريقة الأفضل للتعافي من هذه المرحلة".

وحول مباراة الأتلتيكو ضد ريال بيتيس، قال سيميوني: "مباراة الغد (اليوم) مهمة لجماهيرنا ونحتاج دعمهم، نحتاج أن نكون أقوياء وأنا أطلب من الجماهير بأن تكون معنا طوال المباراة".

ويحتل أتلتيكو حاليا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق خمس نقاط عن المتصدر ريال مدريد، الذي لعب مباراة أكثر من جاره.

المصدر: أ ب