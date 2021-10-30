رونالدو وكين وجها لوجه في "موقعة ساخنة" اليوم

يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا على توتنهام اليوم السبت، في الساعة (17:00) بتوقيت غرينتش، وذلك في قمة منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيبدأ البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو (47 عاما) المدير الفني لفريق توتنهام، بالتشكيلة الأساسية التالية، بقيادة مهاجمه هاري كين، على استاد توتنهام بالعاصمة لندن:

Your team to face Manchester United! 👊 pic.twitter.com/1CzZl66YMS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 30, 2021

بينما اختار النرويجي، أولي غونار سولشير (48 عاما)، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيلة الأساسية التالية بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لمواجهة توتنهام:

🚨 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐍𝐄𝐖𝐒 🚨



Here's our starting XI for today's trip to Tottenham.#MUFC | #TOTMUN — Manchester United (@ManUtd) October 30, 2021

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ"، برصيد 14 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف توتنهام هوتسبير صاحب المركز السابع.

المصدر: RT