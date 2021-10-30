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قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية تضع ليفربول في مواجهة صعبة

الرياضة

قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية تضع ليفربول في مواجهة صعبة
Reuters
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يستضيف ليفربول، في ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم، ليستر سيتي، فيما يلعب تشيلسي ضد جاره برنتفورد، بحسب القرعة التي سحبت اليوم السبت.

وفي "ديربي" لندن آخر، يلتقي وست هام، الذي أقصى مانشستر سيتي حامل اللقب في آخر أربعة مواسم، جاره توتنهام، فيما يلاقي أرسنال على ملعبه "الإمارات"، سندرلاند، النادي الوحيد من خارج "البريميرليغ".

وتقام مباريات الدور ربع النهائي، في 21 و22 ديسمبر المقبل.

وبعد خروج "السيتي"، يبدو تشيلسي مرشحا قويا إلى جانب ليفربول لإحراز اللقب.

المصدر: أ ف ب

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