رونالدو يصوم عن التهديف في أسوأ سلسلة منذ سنوات

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، يعيش أسوأ فتراته على المستوى التهديفي ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقالت "موندو ديبورتيفو"، إن رونالدو فشل في تسجيل أي هدف في آخر 4 مباريات لعبها ضمن "البريمير ليغ" مع مانشستر يونايتد، أمام كل من أستون فيلا وإيفرتون وليستر سيتي وليفربول على الترتيب.

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وأشارت الصحيفة إلى أن آخر مرة أخفق فيها النجم البرتغالي في تسجيل أهداف بمباريات متتالية، كان بين الجولتين التاسعة والثالثة عشر للموسم (2017-2018)، عندما كان يرتدي قميص ريال مدريد.

وسجل كريستيانو رونالدو (36 عاما) انطلاقة قوية بعد عودته إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من يوفنتوس، حيث أحرز ثلاثة أهداف في أول مباراتين متتاليتين بقميص "الشياطين الحمر" ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي 3 مباريات متتالية في إطار دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ".

المصدر: وكالات