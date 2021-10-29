أونانا يعود لتدريبات أياكس لأول مرة بعد إيقافه لتسعة أشهر

قال نادي أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، إن حارس مرماه، أندريه أونانا، عاد لتدريبات الفريق الأول للمرة الأولى منذ إيقافه لتسعة أشهر.

وقال مدرب أياكس، إيريك تن هاغ، في بيان للنادي: "أندريه حارس رائع وهو مهم للغاية لأياكس وحاليا في كامل اللياقة".

وأضاف المدرب: "من المهم لأياكس وجود خيارات جيدة يمكن الاستعانة بها".

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أوقف أونانا لمدة عام في فبراير الماضي، بسبب مخالفة لوائح المنشطات والعقاقير، لكن محكمة التحكيم الرياضية خفضت مدة الإيقاف إلى تسعة أشهر بعد لجوء الحارس الكاميروني إليها.

وينتهي إيقاف أونانا (25 عاما)، في الرابع من نوفمبر المقبل، وقد سمح له بالعودة لتدريبات الفريق الأول لأياكس في سبتمبر الماضي، لكن النادي ضمه إلى تشكيلة فريق تحت 23 عاما.

وينفرد أياكس حامل اللقب بصدارة الدوري الهولندي برصيد 25 نقطة من 10مباريات، وسيلتقي مع هيراكليس غدا السبت.

المصدر: رويترز