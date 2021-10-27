الروسية أفيرينا تحرز ذهبية مسابقة الطوق في بطولة العالم للجمباز

أحرزت الروسية أرينا أفيرينا، ذهبية مسابقة الطوق في بطولة العالم للجمباز الفني، المقامة حاليا في مدينة كيتاكيوشو اليابانية.

واحتلت أفيرينا المركز الأول برصيد 27.750 نقطة، تاركة الميدالية الفضية للبيلاروسية ألينا جورنوسكو، التي تحصلت على 25.950 نقطة، أما الميدالية البرونزية فكانت من نصيب الإيطالية صوفيا رافايلي (25.850 نقطة).

وأصبحت بذلك أفيرينا البالغ عمرها 23 عاما، بطلة للعالم للمرة الـ14 في مسيرتها.

المصدر: وكالات