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نادال يكشف مرشحه المفضل للفوز بالكرة الذهبية

الرياضة

نادال يكشف مرشحه المفضل للفوز بالكرة الذهبية
Reuters
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أعرب أسطورة التنس، الإسباني رافائيل نادال عن دعمه لمهاجم ريال مدريد، الدولي الفرنسي كريم بنزيما للفوز بالكرة الذهبية لعام 2021.

وكتب المصنف أولا عالميا سابقا عبر حسابه على "تويتر": "أقدر بنزيما كثيرا كلاعب، لما أظهره من التزام رياضي واحتراف في سنه. حظا سعيدا ودعمي لك للفوز بالكرة الذهبية".

وتواجد بنزيما ضمن قائمة 30 لاعبا، رشحتهم مجلة "فرانس فوتبول" للفوز بالكرة الذهبية لهذا العام علما بأن التصويت أغلق مساء الأحد الماضي.

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ويعتبر بنزيما مع الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بالجائزة المرموقة ست مرات، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمصري محمد صلاح، والإيطالي جورجينو من أبرز المرشحين لحصد الكرة الذهبية هذا العام.

وقدم بنزيما في العام 2021 مستويات مميزة مع فريقه ريال مدريد ومع المنتخب الفرنسي العائد إليه بعد غياب قرابة خمس سنوات ونصف.

وسيكشف عن هوية الفائز بالكرة الذهبية في حفل سيقام في العاصمة الفرنسية باريس، في الـ29 من نوفمبر المقبل.

المصدر: وكالات

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