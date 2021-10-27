الصين: حلقة مغلقة صارمة للألعاب الشتوية في بكين

أكدت الصين أن المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، سيعزلون بشكل صارم عن السكان، وقد يواجهون الطرد في حال خرقهم القواعد المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لدورتي بكين للألعاب الأولمبية الشتوية والألعاب الأولمبية الشتوية البارالمبية، تشانغ جيان دونغ، للصحفيين اليوم الأربعاء، إن المشاركين في دورة الألعاب، التي ستبدأ في الرابع من فبراير المقبل، يجب أن يبقوا في "حلقة مغلقة" خلال التدريب والمنافسات والتنقل وتناول الطعام والإقامة.

وأضاف تشانغ "جميع المشاركين في دورة الألعاب وموظفينا ومتطوعينا الصينيين سينفذون السياسة نفسها، وسينفصلون بشكل صارم عن المجتمع الخارجي".

وتابع محذرا: "أولئك الذين لا يمتثلون للوائح الوقاية من الأوبئة قد يواجهون عواقب وخيمة كالتحذير أو الإلغاء المؤقت أو الدائم لتسجيل بياناتهم، أو الاستبعاد المؤقت أو الدائم، أو الطرد من المنافسات، فضلا عن عقوبات أخرى".

وفرضت الصين قواعد صارمة كارتداء أقنعة الوجه والحجر الصحي وتتبع المخالطين، ونجحت إلى حد كبير في القضاء على انتشار فيروس كورونا محليا، لكن لا تزال البلاد تسجل إصابات لحالات تأتي من الخارج يوميا.

المصدر: أ ب