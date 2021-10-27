شاهد.. مدرب مانشستر يطالب مهاجمه باللعب بخطة مستحيلة في لقاء ليفربول

دار جدل كبير خلال الساعات الماضية داخل أروقة نادي مانشستر يونايتد حول مصير المدرب أولي جونار سولشار على رأس الإدارة الفنية للفريق بعد الخسارة المذلة أمام ليفربول 0-5.

وارتفعت الأصوات المطالبة بإقالة المدرب النرويجي بعدما تلقى يونايتد خمس هزائم في آخر تسع مباريات، تركت النادي بدون إشارة واضحة إلى أين يتجه.

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وكشفت المباراة الأخيرة ضد ليفربول، أن سولشار يعيش حالة من التوهان نتيجة الضغط الشديد الذي يتعرض له، حيث أثار جدلا واسعا وهو يقدم التعليمات للمهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني قبل نزوله للملعب، ويطلب منه تطبيق خطة مستحيلة على أرض الواقع.

وحينما كان يونايتد يتأخر في النتيجة بخماسية دون رد ويلعب بنقص عددي بعد طرد لاعبه الفرنسي بول بوغبا، أظهرت كاميرات التلفزيون مدرب يونايتد وهو يطلب من كافاني أن يخبر زملاءه في الفريق بالتحول إلى طريقة (4-4-2)، حيث سيقوم المهاجم الأوروغوياني بمشاركة كريستيانو رونالدو خط الهجوم.

Translation: As Cavani prepared to come on after the red card, Solskjaer told him we'll play 4-4-2 but Cavani was surprised because we had just gone a man down so told Ramsay in Italian to translate to Ole that Pogba had been sent off then Ole remembered.pic.twitter.com/yjNMc5OP2Z — UtdFaithfuls (@UtdFaithfuls) October 26, 2021

ووفقا لتقارير بريطانية، فقد تعجب صاحب الـ34 عاما مما قاله مدربه، لأن هذه الطريقة في اللعب يستحيل تطبيقها والفريق يلعب بنقص عددي، ليطلب المهاجم الأوروغوياني من أحد مساعدي سولشار الترجمة له، خوفا من فهمه لكلمات النرويجي بالخطأ.

ولكن المفاجأة أن سولشار كان يشير فعلا بالتحول لخطة 4-4-2، لينبهه كافاني باستحالة تطبيق الخطة، في ظل طرد بوغبا، ولعب الفريق بنقص عددي.

ونزل كافاني بعدها للملعب لكنه لم يقدم أي إضاقة تذكر، ليتجرع يونايتد خسارة مريرة.

المصدر: وكالات