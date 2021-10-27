فرص التونسية أنس للتأهل لنهائيات الجولة الختامية للاعبات التنس

تتطلع النجمة التونسية أنس جابر، للمشاركة للمرة الأولى في مسيرتها في نهائيات الجولة الختامية، التي تجمع أفضل ثماني لاعبات تنس في العالم.

ورغم أن أنس تحتل حاليا المركز السابع في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، وهو أفضل ترتيب عالمي في مسيرتها وأفضل ترتيب عربي على صعيد الرجال والسيدات في التنس، فإنها لم تضمن بعد حجز بطاقة التأهل للجولة الختامية.

وتنتظر اللاعبة التونسية الترتيب النهائي "race"، المؤهل لنهائيات الجولة الختامية للسيدات، التي ستقام في المكسيك الشهر المقبل.

وستكون أنس، التي أعلنت الأحد الماضي أنها لن تشارك بسبب الإصابة في بطولة كورمايور المفتوحة، في مواجهة غير مباشرة مع الإستونية أنات كونتافيت، من أجل التأهل إلى نهائيات الجولة الختامية، حيث أنه في حال تتويج الإستونية بلقب بطولة كلوج التي انطلقت منافساتها هذا الأسبوع، فإن التأهل سيكون من نصيبها.

وإذا فشلت كونتافيت في التتويج في كلوج، فإن ورقة التأهل إلى نهائيات الجولة الختامية ستذهب إلى النجمة التونسية.

المصدر: وكالات