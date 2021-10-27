كومان قبيل مواجهة رايو فايكانو: أريد الاستمتاع بوقتي المتبقي في برشلونة

ينصب تركيز رونالد كومان على الاستمتاع بوقته في تدريب برشلونة، مشيرا إلى أنه يدرك أن مهمته قد تنتهي بعد أسابيع في ظل زيادة الضغوط عقب الخسارة أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني.

وسيلعب برشلونة في ضيافة رايو فايكانو المتألق في وقت لاحق اليوم الأربعاء، في مباراة قد تحدد مصير كومان في النادي.

وتولى لاعب برشلونة السابق منصبه في أغسطس 2020، لكنه اضطر للتعامل مع رحيل الهداف التاريخي للنادي الكتالوني ليونيل ميسي هذا العام، كما يبدو في موقف صعب بعد حصد 15 نقطة من أول تسع مباريات في الدوري.

وقال كومان في مؤتمر صحفي عشية مواجهة رايو فايكانو "أنا رجل بالغ وأعرف كيف تسير مثل هذه الأمور.. أريد الاستمتاع بوقتي المتبقي مع برشلونة، سواء كانت الفترة ثماني سنوات أو ستة أشهر أو عام واحد أو بعض أسابيع. أعتقد أنه من المهم الفوز بمباراة رايو فايكانو، ولا نستطيع أن نتحمل خسارتين متتاليتين".

وقلل كومان من أهمية التفاف مجموعة من المشجعين حول سيارته عند الخروج من ملعب "كامب نو" عقب الخسارة 1-2 أمام ريال مدريد الأحد الماضي قائلا: "إنها مشكلة اجتماعية. بعض الناس من غير المثقفين لا تدرك اللوائح والقيم. داخل الملعب كانت الأجواء مختلفة تماما وهذا ما أضعه في ذهني".

ويحتل رايو فايكانو المركز السابع في الدوري الإسباني ويتقدم بنقطة واحدة على برشلونة، وفاز أربع مرات في آخر ست مباريات في ظل تألق المهاجم الكولومبي المخضرم راداميل فالكاو، وسيحظى بدعم هائل من المشجعين.

المصدر: رويترز